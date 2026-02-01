На Дону детские пособия и материнский капитал проиндексировали в феврале

В Ростовской области с февраля 2026 года вступили в силу изменения размеров социальных выплат для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью. Об этом сообщает региональный СФР.

По информации ведомства, единое пособие для беременных женщин и семей с детьми привязали к прожиточному минимуму региона. Ежемесячная поддержка на ребенка составляет от 8,6 тыс. руб. до 17,3 тыс. руб., для беременных — от 9,7 тыс. руб. до 19,4 тыс. руб. Право на получение средств сохраняют семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума в 17,8 тыс. руб. В зависимости от финансового положения семья может получать 50%, 75% или 100% от соответствующего прожиточного минимума.

Пособие при рождении ребенка увеличилось до 28,5 тыс. руб. Минимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет составила 10,6 тыс. руб., максимальная для застрахованных родителей — до 83 тыс. руб.

«Материнский капитал на первого ребенка установили в размере 728,9 тыс. руб., на второго при отсутствии предыдущего получения — 963,2 тыс. руб. Если семья уже использовала поддержку на первенца после 2020 года, при рождении второго ребенка она получит доплату 234, 3 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам выросли на 5,6%. Введена ежегодная налоговая выплата: семьи с двумя и более детьми и доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на человека смогут раз в год возвращать 7% от уплаченного подоходного налога.

Граждане, которым в январе исполнилось 80 лет, с февраля начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Пособие по безработице поднялось на 6,8% до максимального размера 16 тыс. руб.

Валентина Любашенко