Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России

Уроженка Краснодара, оперная певица Анна Нетребко подала документы на ликвидацию индивидуального предпринимательства в Санкт-Петербурге, следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Заявление о прекращении деятельности в качестве ИП поступило в межрайонную инспекцию ФНС России по городу 26 января.

Артистка зарегистрировала предпринимательство в сфере исполнительских искусств в северной столице в ноябре 2021 года. По данным СМИ, в 2025 году у певицы накопилась задолженность перед налоговой службой на сумму свыше 50 тыс. руб.

Анна Нетребко — российская и австрийская оперная певица (сопрано), солистка оперной труппы Мариинского театра. Родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. В 2006 году получила австрийское гражданство, сохранив при этом гражданство России. В настоящее время оперная дива гастролирует по Европе, с 2022 года не выступает с концертами в России.

Наталья Решетняк