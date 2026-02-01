В Ростовской области направят 33 млрд рублей на дорожное строительство в 2026 году

На Дону в 2026 году работы по реконструкции дорог развернутся на 354 объектах общей протяженностью почти 790 км. Программа охватит как крупные трассы, так и подъездные пути к домам, школам и поликлиникам. Общее финансирование составит более 33 млрд руб., основную часть которых обеспечит областной бюджет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в 2025 году удалось привести в порядок более 900 км дорог. Особый акцент делался на транспортной доступности — обновили пути к 235 социально значимым объектам: школам, поликлиникам, спортивным и туристическим центрам. На ремонт региональных дорог выделили 7,2 млрд руб.

Губернатор выделил два приоритетных проекта под личным контролем. Первый — строительство автодороги «Орбитальная-2», критически важной для разгрузки микрорайона Суворовский в Ростове. «Знаю, что люди там постоянно стоят в пробках. Поручил министерству транспорта провести торги грамотно, без нарушения сроков, и затем строго контролировать подрядчиков»,— отметил Слюсарь.

Второй объект — реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск. По мнению руководителя области, это узкое место требует скорейшего завершения работ. Задача — максимально ускорить все этапы строительства.

«Каждая отремонтированная дорога — это сэкономленное время, комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул губернатор. Он также сообщил, что система фотовидеофиксации за год выявила почти 5 млн нарушений ПДД. Собираемость штрафов составляет более 91%, и эти средства направляются обратно в дорожную отрасль.

Валентина Любашенко