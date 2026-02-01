Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за разбитых дорог в Краснодаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей станицы Старокорсунской в Краснодаре на неудовлетворительное состояние дорог на улицах Садовой и Ивана Васюхно. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители направили обращение в приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте», пожаловавшись на нарушение их прав на качественную дорожную инфраструктуру. По их словам, на протяжении нескольких лет грунтовое покрытие на указанных улицах находится в аварийном состоянии.

Во время осадков дорожное полотно размывается, на поверхности появились многочисленные ямы и колеи, сказано в жалобе. Это создает трудности для проезда транспорта и передвижения пешеходов. Предыдущие обращения граждан в различные инстанции не дали результата.

В Следственном управлении СК по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Решетняк