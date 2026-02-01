Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростков в сауне Прокопьевска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СКР по Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в сауне Прокопьевска пятерых подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», трагедия произошла вечером 31 января в частной сауне. По данным МЧС, площадь возгорания составила 70 кв. м. О ликвидации пожара ведомство сообщило в 23:53. Депутат Госдумы от Кузбасса Павел Федяев сообщил в своем Telegram-канале, что погибшие дети отмечали в сауне день рождения. Одной девушке удалось выжить, рассказали в СУ СКР региона.

«Семьям погибших окажем всю необходимую помощь»,— заверил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Одновременно в Кузбассе продолжается расследование двух других трагедий, произошедших в январе: девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка и девять постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ) скончались в Прокопьевске. Расследование уголовных дел находится на контроле федерального центра. Организованы проверки роддомов и ПНИ региона.

Михаил Кичанов