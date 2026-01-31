Пять подростков погибли при пожаре в сауне Прокопьевска

При возгорании на территории частной сауны в Прокопьевске (Кузбасс) погибли пять подростков. Одной девушке удалось выжить, сообщает СУ СКР региона.

По данным областного ГУ МЧС, в тушении пожара участвовали 41 специалист с применением 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Первый зампред комитета по транспорту Кузбасса, депутат Госдумы от региона Павел Федяев сообщил в своем Telegram-канале, что погибшие дети отмечали день рождения в сауне.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Прокуратура региона поставила на контроль ход его расследования. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что семьям погибших власти окажут всю необходимую помощь.

Александра Стрелкова