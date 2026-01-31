Работающий в Ростове девелопер вошел в рейтинг дисциплинированных застройщиков

По итогам января 2026 года, работающая в Ростове-на-Дону ГК «ЮгСтройИнвест» вошла в число наиболее дисциплинированных девелоперов — компаний, соблюдающих сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Это следует из обновленного отраслевого рейтинга, опубликованного в Telegram-канале «Домострой» на основе данных Дом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно рейтингу, доля задержек у ГК «ЮгСтройИнвест» составила всего 0,5%. В ТОП-5 самых дисциплинированных застройщиков также вошли Dogma (16%), «Страна Девелопмент» (12%), «Брусника» (8,3%) и ССК (1,6%).

Одновременно рейтинг отражает ситуацию среди девелоперов с наибольшей долей нарушений сроков. Лидер по этому показателю — компания ЛСР (у 51,3% ее объектов зафиксированы отклонения от сроков, несмотря на сокращение общего объема строительства). Значительные доли просроченных проектов эксперты также наблюдали у крупных застройщиков. Например, у компании «Эталон», ГК «Точно» и ПИК. Однако ПИК демонстрирует положительную динамику: компании удалось существенно сократить количество проблемных объектов и в январе 2026 года улучшить свои позиции в рейтинге, по сравнению с предыдущими периодами.

Как отмечают эксперты, обновленные данные отражают общий тренд на снижение количества строящихся домов у ряда девелоперов. Это связано с вводом объектов в эксплуатацию. При этом стабильность сроков и дисциплина исполнения обязательств остаются ключевыми показателями надежности застройщика.

Ефим Мартов