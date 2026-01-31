Уиткофф подвел итоги переговоров с Дмитриевым в Майами

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами прошли «продуктивно и конструктивно». Встреча была направлена на «достижение мирного урегулирования конфликта на Украине», добавил господин Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над установлением мира на Украине, и благодарны за важную роль президента США Дональда Трампа в стремлении к прочному миру»,— написал Стив Уиткофф в соцсети Х.

С американской стороны, помимо господина Уиткоффа, в переговорах участвовали министр финансов Скотт Бессент, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Встреча началась в 08:00 (16:00 мск), сообщало AFP.

1 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд переговоров представителей России и Украины. США не будут участвовать в консультациях, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Россия согласилась на просьбу Дональда Трампа временно воздержаться от ударов по Украине, чтобы создать благоприятные условия для переговоров.