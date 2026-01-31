В Майами прошли переговоры Дмитриева с американской делегацией

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией в Майами. Об этом сообщило AFP со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Переговоры начались рано, в 08:00 по восточному времени (16:00 мск)»,— сообщил собеседник AFP. Какие именно американские представители присутствовали на встрече, неизвестно, пишет агентство. Господин Дмитриев прибыл в Майами 31 января.

1 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд переговоров представителей России и Украины. На встрече не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Украине, чтобы создать благоприятные условия для переговоров в столице ОАЭ, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.