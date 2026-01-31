Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о деловой поездке в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что сегодня будет находиться в Майами. Он проведет, по данным Reuters, встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Снова в Майами»,— написал Кирилл Дмитриев на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он сопроводил публикацию изображением самолета, который подлетает к Майами.

Визит Кирилла Дмитриева в Майами состоится в преддверии второго раунда трехсторонних переговоров делегаций США, России и Украины по условиям будущего мирного соглашения. Встреча состоится 1 февраля в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, при необходимости контакты могут продлиться два дня. В переговорах не будут участвовать зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.