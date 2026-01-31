В Сочи объявили штормовое предупреждение и лавинную опасность

Власти Сочи перевели городские службы на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения и лавинной опасности в горах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Андрей Куценко / Коммерсантъ-Сочи

Метеорологи прогнозируют 1 февраля сильные ливни с грозами на территории курорта и федеральной территории Сириус. Морское волнение составит 3 балла с высотой волн до 1,2 м.

С 18:00 31 января по 18:00 2 февраля в горных районах выше 1 тыс. м действует высокий уровень лавинной угрозы. На высотах свыше 500 м сохраняется слабая степень опасности схода снежных масс.

По поручению мэра Андрея Прошунина ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность. Проезд в горный кластер ограничен для автомобилей без зимних шин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Алина Зорина