Воспитанник ярославского «Десантника» Глеб Палачев умер после ранения на СВО

Десантник-разведчик, гвардии старший лейтенант Глеб Палачев умер в госпитале, в котором находился после ранения, полученного в зоне СВО. Ему было 25 лет. Об этом сообщили в культурно-просветительском центре В. В. Терешковой «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 28 января 2026 года в госпитале после тяжелого ранения, полученного в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, ушел из жизни гвардии старший лейтенант, десантник-разведчик Палачев Глеб Андреевич»,— говорится в сообщении центра.

Глеб Палачев — воспитанник Ярославской региональной детско-молодежной военно-патриотической организации «Десантник» имени Леонида Палачева. В 2023 году окончил Рязанское гвардейское высшее Воздушно-десантное командное училище. Служил в должности заместителя командира разведывательной роты 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского, ордена Кутузова полка 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В феврале 2024 года создатель патриотической организации «Десантник» и руководитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев в интервью «Яркубу» сообщал, что его сын находится в зоне СВО и является заместителем командира разведроты.

Алла Чижова