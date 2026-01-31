Из горящей конюшни под Новороссийском спасли 21 лошадь и человека

Из горящей конюшни, расположенной в хуторе Камчатка под Новороссийском, спасли человека и 21 лошадь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар возник в конюшне на улице Короленко, сообщение о возгорании поступило в 09:33. Огонь охватил кровлю строения на площади 170 кв. м. Около 11:42 возгорание ликвидировали.

В тушении пожара участвовали 20 человек, были задействованы семь единиц техники. Согласно предварительной информации, возгорание могло произойти из-за оставленного в помещении включенного утюга.

Алина Зорина