Авария энергосистемы привела к сбоям водоснабжения в Краснодаре

В семи районах Краснодара наблюдается помутнение холодной воды из-за отключения электроэнергии, которое привело к остановке насосного оборудования. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации «Росводоканала Краснодар», обесточивание вызвало остановку насосов и нарушение режима подачи воды в сеть. Помутнение холодной воды зафиксировано на улицах: Стасова, Старокубанская, Уральская, Кузнечная, Володарского, Буденного и Щорса.

Специалисты компании выезжают по заявкам граждан для промывки водопроводной сети и отбора проб.

«В отобранных пробах содержание хлора в норме, вода соответствует всем требованиям и нормам Санпин», — прокомментировал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

По данным МЦУ, в ближайшее время ситуация должна нормализоваться.

Алина Зорина