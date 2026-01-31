Житель Дагестана арестован по делу об убийстве пропавшей женщины

Дербентский городской суд отправил под арест жителя Дагестана, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы села Джалган. Мужчина пробудет под арестом как минимум до 27 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина — 1997 года рождения, он был знакомым убитой. На допросе он дал признательные показания, другие подробности в суде не привели.

Погибшая — жительница Дербентского района Мальвина Магомедова. По данным следствия, 36-летняя женщина пропала без вести 23 января в Дербентском районе: она вышла из дома и не вернулась. 29 января нашли ее расчлененное тело. Было возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев.