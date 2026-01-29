В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве жительницы села Джалган

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган в Дагестане. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Погибшей оказалась жительница Дербентского района Мальвина Магомедова. По данным правоохранительных органов, в ночь на 23 января женщина вышла из дома и не вернулась.

Позднее тело обнаружили на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе. Следствие установило, что его предварительно расчленили, после чего сожгли.