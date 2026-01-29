В Дагестане найдены расчлененные останки пропавшей под Дербентом женщины

В Дагестане обнаружили тело пропавшей жительницы села Джалган Дербентского района Мальвины Магомедовой. Ее останки расчленили, сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе управления МВД по республике.

О пропаже Мальвины Магомедовой стало известно 23 января: женщина в полночь вышла из дома и не вернулась. Ее тело нашли на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе. По данным правоохранительных органов, останки сожгли.

Источник «РЕН ТВ» заявил, что полицейские разыскивают 28-летнего сожителя госпожи Магомедовой. Telegram-канал «112» сообщил, что по подозрению в убийстве разыскивают супруга погибшей Ражидина Яралиева. Канал утверждает, что подозреваемый был неоднократно судим за угон автомобилей, кражу и сбыт наркотиков.

Никита Черненко