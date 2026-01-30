Reuters: Дмитриев прилетит в США перед переговорами в Абу-Даби

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прилетит в Майами 31 января для встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций США, России и Украины по условиям будущего мирного соглашения состоится 1 февраля в столице ОАЭ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, при необходимости переговоры могут продлиться два дня.

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф не будут участвовать в следующем раунде, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Первые трехсторонние переговоры прошли в закрытом формате в Абу-Даби с 23 по 24 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговоры переговаривают на свой лад».