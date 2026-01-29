Кремль: переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби могут продлиться не один день

Следующий раунд переговоров рабочих групп США, России и Украины, который назначен на 1 февраля, может продлиться не один день. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Может быть два дня при необходимости, да»,— допустил представитель Кремля. «До воскресенья модальности будут согласовываться. По сути, это ничего не изменит, но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. Кремль подчеркивал, что впереди еще много серьезной работы по этим вопросам.

Лусине Баласян