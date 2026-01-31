Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославское министерство объяснило отмену рейсов межмуниципальных маршрутов

31 января отмена части рейсов межмуниципальных маршрутов от Ярославского вокзала возникла по техническим причинам, связанным со сроком эксплуатации подвижного состава и установившимися морозами. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что утром 31 января были отменены некоторые рейсы до Гаврилов-Яма, Данилова и Некрасовского.

Как добавили в профильном министерстве, в целом выпуск подвижного состава АО «Ярославское АТП», обслуживающего большинство междугородних и пригородных маршрутов в области, составляет 97%.

«Перевозчику поставлена задача усилить контроль выпуска на всех направлениях, при существенном снижении температур обеспечить необходимую подготовку автобусов и выполнение всех запланированных рейсов»,— сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта и добавили, что в апреле 2026 года на межмуниципальные маршруты планируют выпустить новые автобусы в рамках обновления подвижного состава.

Алла Чижова

