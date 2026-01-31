В аварии в Ростовской области погиб водитель и пострадал пассажир

В Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 30 января в 18:05, на 146 км трассы «Элиста-Ремонтное-Зимовники» водитель 1960 года рождения, управляя машиной Chevrolet Niva, допустил наезд на автомобиль «Урал», за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. Грузовик с прицепом совершил вынужденную остановку (частично на обочине, частично – на полосе движения) из-за замыкания и дальнейшего возгорания аккумуляторов. По словам полицейских, после столкновения с «Уралом» Chevrolet Niva «отбросило» на движущуюся навстречу фуру с полуприцепом.

«В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадал его пассажир»,– констатировали в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ефим Мартов