Грузия в 2025 году импортировала российскую нефть на рекордную сумму

По итогам 2025 года поставки российской нефти в Грузию выросли более чем в 16 раз, до $95,8 млн. Это стало рекордом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской таможни и платформы Comtrade.

В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти вырос с 10,5 тыс. тонн до 225,3 тыс. тонн. Предыдущий максимум был установлен в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тыс. тонн нефти на $10,8 млн.

Пиковый спрос пришелся на октябрь: в середине осени грузинская сторона импортировала 99 тыс. тонн нефти на $46,7 млн. В декабре же было поставлено 91,7 тыс. тонн на $35,8 млн.

Reuters сообщало, что в октябре 2025 года Россия отправила 105 тыс. тонн нефти на новый НПЗ в Грузии. По данным агентства, поставки осуществляет «Русснефть», НПЗ принадлежит частной компании Black Sea Petroleum. За прошлый год общий товарооборот между Россией и Грузией вырос на 6,3%.