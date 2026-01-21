Товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году вырос на 6,3%

Товарооборот между РФ и Грузией достиг $2,68 млрд в 2025 году. Это на 6,3% больше прошлогоднего показателя, сообщила Национальная служба статистики при правительстве республики Geostat.

Россия занимает третье место среди всех торговых партнеров Грузии после США (в основном по импорту автомобилей) и Киргизии (в основном по реэкспорту автомобилей). Доля РФ во внешнеторговом обороте кавказской страны составила 10,4%.

Экспорт из Грузии в РФ в 2025 году составил $749,3 млн (+10,3%), импорт — $1,93 млрд (+4,9%). В 2025 году Грузия поставила в РФ вина на $170,7 млн (на 6,6% меньше, чем в 2024 году), минеральных вод на сумму $71 млн (-7,6%), лимонада — на $50,7 млн (-16,3%), фруктов и орехов на сумму $50,3 млн (рост 91% год к году).

Из РФ Грузия импортировала нефтепродукты стоимостью $477,7 млн (-7,9% по сравнению с 2024 годом), природный газ стоимостью $206,4 млн (+14,1%), сырую нефть — $95,8 млн (+1 540%), пшеницу и маслины — $102,3 млн (+35,1%), подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции — $56,8 млн (+27,6%).

Георгий Двали, Тбилиси