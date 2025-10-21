Reuters: Россия отправила 105 тыс. тонн нефти на новый НПЗ в Грузии

Россия отправила первую партию нефти на новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии в городе Кулеви. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные LSEG по отслеживанию судов.

По данным агентства, компания «Русснефть» 6 октября доставила 105,3 тыс. тонн нефти марки Siberian Light для переработки на НПЗ в Кулеви. НПЗ принадлежит частной компании Black Sea Petroleum. Предприятие начало работу в октябре текущего года.

Первоначальная мощность переработки НПЗ составляет около 1,2 млн тонн нефти в год. К 2028 году годовую мощность завода планируется увеличить до 4 млн тонн для поставок топлива на экспорт и на внутренний рынок. «Русснефть» и Black Sea Petroleum не ответили на запрос Reuters о комментарии.

«С появлением своего первого нефтеперерабатывающего завода Грузия намерена снизить импорт топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана»,— пишет Reuters.

В январе текущего года Грузия импортировала более 143,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму более $106,9 млн. Главными поставщиками нефти стали Россия (более 78,2 тыс. тонн), Румыния (23,7 тыс. тонн), Болгария (22,8 тыс. тонн).