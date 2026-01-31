Замглавы МИД РФ назвал «лучшей гарантией безопасности Украины» гарантию России

Для Украины лучшей гарантией безопасности будет наличие твердой гарантии безопасности России, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он заявил, что гарантии для России никто на Западе не обсуждает.

«Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена»,— сказал «РИА Новости» господин Грушко.

На этой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании. США при этом не будут отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию. В ЕС допускают территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности. МИД РФ считает, что честные гарантии для Украины разработали в Стамбуле в 2022 году.

