Лавров: честные гарантии безопасности Украины разработали в Стамбуле в 2022 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что честные гарантии безопасности для России и Украины были выработаны еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году. По его словам, эти гарантии предполагали в том числе отсутствие иностранных военных баз на украинской территории.

«Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности — отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами — все подробно и конкретно»,— сказал Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

Накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании. США не направят своих военнослужащих, но будут «страховать» европейские войска в случае угрозы. Сергей Лавров отметил, что Россия не знает, о каких гарантиях договаривались США и Украина.

На переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предлагала включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий постоянными членами Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, CША, Великобритания), а также с возможным присоединением к ним Германии, Турции и других стран. Как говорил Сергей Лавров, российская сторона тогда согласилась на подобный механизм.

Лусине Баласян