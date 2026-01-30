Ярославцев предупредили о морозах до минус 30 градусов

На севере Ярославской области в ночные и утренние часы 31 января ожидается морозная погода до минус 30 градусов. Об этом предупредило министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Водители, планируя междугородние поездки в условиях низких температур, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды»,— напомнили в министерстве.

Областной гидрометцентр прогнозирует в Ярославле до -15…-18 днем и до -23 градусов ночью в эти выходные.

Алла Чижова