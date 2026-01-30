Новый стадион «Шинник» в Ярославле хотят построить к 2030 году
В Ярославле новый футбольный стадион «Шинник» хотят построить к 2030 году. Объект будет на том же месте, где и находится сейчас, рядом расположится офисно-деловой центр банка. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, его слова из интервью приводят «Вести. Ярославль».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Мы договорились, что строительство нового стадиона будет на том же месте, где сейчас у нас "Шинник". Рядом будет офисно-деловой центр банка. Современный стадион на 12 тыс. человек позволит нам проводить не только матчи Первой Лиги. Он будет соответствовать и требованиям Первой Лиги, и Российской Премьер Лиги, и всем европейским и международным соревнованиям»,— сказал Михаил Евраев.
По словам губернатора, проектирование нового стадиона займет полтора года, на возведение объекта уйдет около двух-трех лет. «Ъ-Ярославль» со ссылкой на председателя ПСБ Петра Фрадкова сообщал, что разработка концепции стадиона «Шинник» начнется в 2026 году.
Головной офис ПАО «Банк ПСБ» с весны 2025 года зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, 16. Банк в рамках переезда из Москвы предполагает построить офис и жилой комплекс для своих сотрудников. Под возведение офиса рассматривалось место, где сейчас находится футбольный стадион «Шинник».