Генерал-майор Муминджанов частично признался во взятках

Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов частично признал вину в получении взяток во время рассмотрения его дела в Воронежском гарнизонном суде. Как рассказывал «Ъ», с апреля прошлого года генерал-майора судят за получение почти 20 млн руб. от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

В ходе очередного заседания Валерий Муминджанов заявил, что с февраля 2019 года по ноябрь 2023 года он и члены его семьи получили от Требунских 4,75 млн руб., сообщает 30 января РИА «Новости». По словам генерала, он расценивал эти деньги как материальную помощь его семье, которую бизнесмен оказывал по-дружески.

В начале рассмотрения дела генерал Муминджанов отказался выразить свое отношение к версии обвинения. Он отрицал вину и утверждал, что предприниматель оговорил его. В конце 2024 года Олег Требунских получил четыре года и четыре месяца колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж