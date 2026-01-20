Минюст США до сих пор скрывает большую часть документов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США до сих не опубликовало около 2 млн документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, хотя закон обязывал сделать это до 19 декабря 2025 года. Как сообщает The Guardian, Минюст объясняет это тем, что документы пока находятся «на разных этапах изучения» и предпринимаются усилия по защите личностей жертв Эпштейна, что замедляет процесс.

В отчете в начале января Министерство юстиции США сообщило, что уже опубликовало чуть более 125 тыс. страниц документов. Их публикация в декабре вызвала потрясение общественности и спровоцировала немало скандалов. В том же отчете министерство указало, что выявлены еще около 2 млн документов, попадающих под действие закона о раскрытии информации по делу Эпштейна, принятого в ноябре 2025 года и обязывающего раскрыть все документе в течение 30 дней.

Комментируя The Guardian ситуацию, адвокат Спенсер Кувин, представляющий интересы десятков жертв Эпштейна, отметил, что «Конгресс ввел правовое обязательство опубликовать документы» и каждый день невыполнения этого «говорит жертвам о том, что прозрачность не является обязательной, когда речь идет об интересах влиятельных лиц». Ряд членов Конгресса уже обратились в федеральный суд с требованием назначить уполномоченного юриста и независимого наблюдателя, чтобы «заставить Минюст выполнить обязательное представление документов в соответствии с законом».

Алена Миклашевская