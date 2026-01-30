Намерения осудили по всей строгости

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу девятерых жителей Херсона, обвиняемых в подготовке терактов для ликвидации чиновников, назначенных российскими властями. Осужденным назначено от 14 до 20 лет колонии строгого режима.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (расположен в Ростове-на-Дону) признал граждан Украины Константина Резника, Сергея Кабакова, Сергея Гейдта, Олега Богданова, Юрия Тавожнянского, Сергея Ковальского, Юрия Каева, Дениса Ляльку, а также гражданина РФ Сергея Офицерова виновными в организации теракта и в подготовке актов международного терроризма (ч.2 ст.205.4; ч.3 ст.30 ч.1 ст.361 УК РФ). Фигурантам назначено от 14 до 20 лет колонии строгого режима, причем первые пять лет срока осужденные проведут в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество для подготовки терактов в Херсоне. Обвиняемые вошли в состав сообщества с марта по август 2022 года, указано в материалах дела.

Фигуранты должны были вести слежку за сотрудниками военно-гражданской администрации Херсонской области и российскими военными, хранить и прятать в тайниках оружие, изготавливать самодельные взрывные устройства и организовать взрывы.

В апреле 2022 года Резник пригнал на стоянку транспортного предприятия автомобиль, с прикрепленной под капотом бомбой. Один из руководителей сообщества поручил Резнику и Кабакову взорвать машину у места нахождения одного из чиновника и сопровождавших его военных. Однако исполнителям не хватило времени для перемещения машины к назначенному месту, и теракт не состоялся. Спустя несколько месяцев, в июне, Резник и Кабаков получили задание взорвать причал, на котором находился замглавы администрации Херсонской области Алексей Ковалев. Но сделать это террористам также не удалось.

Сергей Ковальский а апреле 2022 года получил от других участников сообщества два автомата, патроны и пять ручных гранат, которые хранил в тайнике. Правоохранители задержали фигуранта 3 августа, когда он доставал из тайника макет самодельного взрывного устройства. Ковальский согласился сотрудничать с силовиками и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Так, на следующий день, 4 августа, он получил от Каева и Ляльки изготовленную ими бомбу – для подрыва автомобиля заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Юрий Тавожнянский передавал соучастникам полученные от кураторов СБУ деньги, предназначенные для использования при подготовке терактов. Олег Богданов перевозил взрывчатые вещества с территории Украины до тайников в Херсоне. Сергей Гейдта сделал самодельное взрывное устройство, впоследствии изъятое сотрудниками правоохранительных органов.

«Деятельность членов террористического сообщества была пресечена сотрудниками ФСБ России в июле 2022 года при попытке Резника, Кабакова, Тавожнянского и Богданова подорвать водный мотоцикл», – указано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры России.

Несмотря на то, что ни один из терактов не был совершен, участники сообщества получили длительные сроки заключения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мария Иванова