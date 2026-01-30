На побережье Черного моря не обнаружили новых выбросов мазута

С 26 по 30 января новых выбросов нефтепродуктов на побережье Черного моря не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба правительства России. Там отметили, что мониторинг береговой линии и акватории Черного моря продолжается.

С начала работ по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе от нефтепродуктов очищено более 3 тыс. км береговой линии. Собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Более 175 тыс. т отходов утилизировано или направлено в хозяйственный оборот.

В ликвидации последствий ЧС задействованы 779 человек и 190 единиц техники.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В январе 2025 года из трещины в кормовой части одного из судов произошел повторный выброс мазута.

Дмитрий Холодный