Треть покупателей недвижимости на Юге России обращает внимание на номер квартиры

Для 32% жителей Юга России в возрасте от 35 до 44 лет, планирующих покупку недвижимости в течение ближайших 3–5 лет, важен номер будущей квартиры. Оставшиеся 68% респондентов не придают ему значения, сообщили в пресс-службе ГК Dogma.

По данным исследования компании, в возрастной группе от 45 лет номер квартиры важен для 39% потенциальных покупателей. Для 62% он является несущественным фактором.

При этом респонденты, для которых номер квартиры имеет значение, готовы доплачивать за его выбор. Так, в группе от 35 до 44 лет дополнительную плату готовы внести 89% потенциальных покупателей, а в группе от 45 лет — 70%.

Директор по продажам ЮФО ГК Dogma Алексей Некрасов: «В нашей практике есть случаи, когда покупатели советуются с тарологами и астрологами, проверяют фазы Луны, денежные потоки. Некоторые выбирают квартиры с номерами на увеличение, где каждая цифра больше предыдущей. Как-то даже переносили подписание с мая на конец апреля, чтобы «всю жизнь не маяться».

Среди тех, кто не планирует покупку квартиры в ближайшие 3-5 лет, интерес к номеру будущей квартиры ниже. В группе от 35 до 44 лет номер квартиры считают важным 26,5%, тогда как 73,5% не придают ему значения. В группе от 45 лет номер важен для 20%, а для 80% — нет. Также среди тех, кто обращает внимание на номер квартиры, за его выбор готовы доплатить 54%.

Аналитики отметили, что покупатели все чаще делают выбор, исходя из квадратуры, планировок и других критериев. «Стереотипное отношение к 13 этажу сгладилось, и сегодня он воспринимается рынком как обычный»,— добавили в компании.

Дмитрий Холодный