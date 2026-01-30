Два ярославских храмовых ансамбля получили статус ОКН

В Ярославской области ансамбль церкви Спаса Всемилостивого в селе Спасс Рыбинского округа и ансамбль церкви Воскресения Христова в деревне Корино Пошехонского округа получили статус объектов культурного наследия и были включены в Единый государственный реестр. Об этом сообщили в правительстве области.

Храмовый ансамбль в селе Спасс на левом берегу Волги включает церковь Всемилостивого Спаса, построенную в 1804–1828 годах, с приделами Введения Богородицы во храм и святителя Николая Чудотворца, колокольню, перестроенную после обрушения в 1881 году, и северные святые ворота, сохранившиеся от старой кладбищенской ограды. Храм и колокольня выполнены в стиле классицизма, при этом колокольня содержит элементы неорусского стиля. Комплекс является доминантой села. С конца 1930-х годов церковь не функционировала.

Церковь Воскресения Христова в деревне Корино представляет собой двухэтажное здание трапезного типа, в архитектуре которого сочетаются черты барокко и позднего классицизма. Сохранены оригинальные конструктивные и декоративные элементы. Храм не закрывался в советский период и на протяжении более двух столетий оставался духовным и социальным центром для жителей.