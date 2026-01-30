Компанию включили в РНП за уклонение от поставки экрана в «Демино»

Ярославское межрегиональное УФАС России включило компанию из Карачаево-Черкесской Республики в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за уклонение от заключения контракта на поставку и установку уличного светодиодного экрана для спортивного комплекса «Демино» в Рыбинском округе. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экран в Демино

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Экран в Демино

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

В антимонопольный орган обратилось МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №4» и сообщило, что победитель аукциона не подписал контракт в установленные сроки. В ответ коммерческая организация объяснила неподписание соглашения утратой электронной подписи. В подтверждение этого компания направила письмо якобы из налоговой службы.

В ходе проверки управление Федеральной антимонопольной службы выяснило, что письмо было подложным. На это указывало составление письма на бланке уже несуществующей инспекции, правопреемник которой подтвердил, что письмо не имеет юридической силы. Кроме того, по данным операторов электронных площадок, предприниматель пользовался электронной подписью в указанный период, то есть технически контракт подписать он мог.

«Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России расценила такие действия не просто как нарушение сроков, а как сознательную попытку ввести государственный орган в заблуждение, что и послужило веским основанием для его включения в реестр недобросовестных поставщиков»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Экран для спортивного комплекса покупали к третьему этапу Кубка России по биатлону, который проходил в Демино с 16 по 18 января. Он был установлен в декабре.

Алла Чижова