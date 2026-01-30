«Это потребует от работодателей пересмотра системы делопроизводства»

Законопроект, вносящий масштабные поправки в законодательство об обязательном соцстраховании, принят Госдумой в первом чтении (Проект федерального закона № 1075364-8). Изменения касаются сразу нескольких законов, связанных с социальным страхованием. Поправки могут вступить в силу уже в июле 2026 года. Руководитель бухгалтерского агентства «ОверБУХ» Анна Бусько считает, что после принятия закона бюрократическая нагрузка на работодателей снизится, а контроль за ними усилится.

Анна Бусько

Фото: предоставлено автором

«Принятый в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" продолжает курс на централизацию и автоматизацию администрирования страховых взносов. По сути, государство стремится собрать разрозненные элементы социального страхования в единый контур данных, снизив количество заявительных процедур, но одновременно усилив контроль.

Ключевое изменение — расширение понятия “страховые взносы” (в него включили обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и отражение начислений по всем видам обязательного социального страхования в индивидуальных лицевых счетах. Для сотрудников организаций это повышает прозрачность страховой истории и будущих прав на пособия, особенно при работе по гражданско-правовым договорам. Для бизнеса же возрастает значимость корректного оформления таких договоров и своевременного начисления взносов, поскольку данные будут фиксироваться автоматически.

Существенные новации затрагивают индивидуальных предпринимателей (ИП). Введение беззаявительного порядка регистрации и снятия с учета по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний снижает формальную бюрократию, но также означает, что сам факт заключения гражданско-правового договора с соответствующими условиями становится основанием для возникновения страховых обязательств. Это повышает риск возникновения “автоматических” обязанностей для ИП без активных действий с их стороны.

Позитивным шагом можно считать отмену обязанности сообщать в Социальный фонд России сведения об обособленных подразделениях — эти данные уже поступают из налоговых органов, и исключение дублирования логично снижает административную нагрузку. Аналогично — уточнение норм о возмещении расходов дистанционных работников снижает споры о включении таких выплат в базу для начисления взносов.

Отдельного внимания заслуживает изменение правил получения пособий по временной нетрудоспособности для временно пребывающих иностранцев: привязка к сумме начисленных, а не уплаченных взносов повышает защищенность работников, но требует от работодателей особенно аккуратного учета.

В целом законопроект делает систему более технологичной и прозрачной, однако для бизнеса он означает не столько снижение нагрузки, сколько перераспределение ответственности: меньше заявлений и уведомлений, но больше рисков, связанных с автоматическим учетом и ошибками в первичных данных. Подготовка к вступлению закона в силу с 1 июля 2026 года потребует от работодателей и бухгалтеров пересмотра системы делопроизводства и договорной базы».