«Ростелеком» инвестировал в сервис платформенной занятости «Рабочие Руки»

«Ростелеком» инвестировал в компанию — агрегатора рабочих специальностей, предоставляющую сервис платформенной занятости «Рабочие Руки», получив в ней миноритарную долю. «Рабочие Руки» — один из лидеров российского рынка предоставления временных исполнителей. Сделка расширит портфель цифровых решений «Ростелекома» для клиентов и укрепит позиции компаний на рынке цифровых платформ. Инвестор ранней стадии — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), владевший 14,82% бизнеса, продал часть своей доли с высокой доходностью.

Фото: ПАО «Ростелеком»

За годы деятельности компания «Рабочие Руки» успешно выполнила более миллиона заказов, предоставив предприятиям из разных отраслей профильных сотрудников на временной основе. Благодаря эффективному подбору кадров и четкому соблюдению сроков исполнения заказов, компания заслужила доверие среди клиентов и партнеров.

Клиенты компании получают возможность оперативно закрывать временные вакансии, решать потребность в дополнительном персонале в период пиковых нагрузок и, как следствие, повышать эффективность работы организации. Высокий уровень профессионализма команды и глубокое понимание потребностей рынка делают «Рабочие Руки» одним из лучших решений на рынке для устранения дефицита кадров.

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» ПАО «Ростелеком»: «Инвестиции в компанию “Рабочие руки» позволят ускорить развитие продуктов компании, расширить географический охват, привлечь новых пользователей, включая крупных корпоративных клиентов. Эта сделка также создает дополнительные возможности для интеграции сервисов в существующие продукты и сервисы “Ростелекома”, повышая их конкурентоспособность и привлекательность для наших клиентов. Мы ожидаем, что партнерство позволит обеим компаниям значительно укрепить свои позиции на рынке, открывая перспективы для дальнейшего роста и инноваций».

Олег Шилов, генеральный директор ООО «Рабочие Руки»: «Соглашение с “Ростелекомом” — лидером отечественного рынка цифровых услуг и решений придает нам уверенность в будущем и подтверждает правильность выбранного пути развития. Мы убеждены, что объединение усилий откроет широкие перспективы для нашего сервиса и даст мощный импульс развитию платформы “Рабочие Руки”. Совместно мы создадим условия для укрепления наших позиций как надежного решения для преодоления дефицита кадров линейного персонала».

