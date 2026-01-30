Жители 42 многоквартирных домов в Краснодаре остались без отопления

В Краснодаре жители 42 многоквартирных домов временно остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии, которая произошла в Центральном округе. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за аварийного отключения теплоносителя от отопления и горячего водоснабжения отключены котельные по улицам: Володарского, Короленко, Щорса, Радио, Тихорецкой, Железнодорожной, Суворова и Карасунской. Также остановлены ЦТП по адресам: улица Железнодорожная, 23, Железнодорожная, 49, 9 Мая, 48А, Володарского, 10.

«Причина отключения — повреждение газопровода (диаметр 25 мм) на строящемся объекте по ул. Тихорецкая, 5. Проводятся ремонтно-восстановительные работы»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина