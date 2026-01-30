Организаторов незаконной миграции в Ярославской области лишили гражданства РФ

В Ярославской области двух уроженцев одной из республик Центральной Азии, осужденных за организацию незаконной миграции, лишили российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По приговорам суда им назначено лишение свободы условно с испытательными сроками. Было установлено, что 56-летняя женщина «помогала» иностранцам с заключением фиктивных браков, чтобы те на льготных основаниях могли получить разрешение на временное проживание в России.

36-летний мужчина тоже оказывал содействие иностранным гражданам: для получения вида на жительство фиктивно трудоустраивал их в качестве квалифицированных специалистов. Оба действовали в составе организованных групп и были признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

«Ъ» сообщал, что институт лишения приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений появился в России в 2017 году, когда в профильном законе были указаны 17 составов таких преступлений. С тех пор их количество выросло. По действующему закону лишиться гражданства РФ можно, например, за организацию массовых беспорядков, распространение наркотиков, террористическую и экстремистскую деятельность, уклонение от прохождения военной службы, государственную измену.

Алла Чижова