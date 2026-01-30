В Ростовской области на ремонт дорог планируют направить 33 млрд рублей

В Ростовской области на ремонт дорог в 2026 году планируют направить более 33 млрд руб., в основном из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Так, в регионе намерены отремонтировать 354 дорожных объекта общей протяженностью около 790 км. В 2025 году в области, по данным властей, провели работы на более чем 900 км дорог. Особое внимание уделялось транспортной доступности — обновлены подъезды к 235 социально значимым объектам: школам, поликлиникам, спортивным и туристическим центрам.

Работы в 2026 году охватят как крупные трассы, так и дороги к жилым домам, учебным и медицинским учреждениям. По словам губернатора, под особым контролем находятся два ключевых проекта. Первый — строительство автодороги Орбитальная-2, которая должна разгрузить микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону. Министерству транспорта поручено провести торги без нарушения сроков и строго контролировать подрядчиков.

Второй приоритетный объект — реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск. Этот участок создает заторы, поэтому все этапы работ планируют максимально ускорить.

За прошлый год система фотовидеофиксации выявила почти 5 млн нарушений правил дорожного движения. Собираемость штрафов составила более 91%, полученные средства направляются в дорожную отрасль.

Константин Соловьев