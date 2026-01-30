Таганрогский авиазавод выплатит более 65 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ростовской области обязал «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» (ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева») выплатить более 65 млн руб. за вред почве от незаконных свалок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Ранее, в рамках выездной проверки, специалисты нашли в Таганроге несанкционированные свалки на участке, которые принадлежит предприятию. Лабораторные исследования отобранных на месте проб показали значительные превышения концентрации загрязняющих веществ в почве.

Поскольку предприятие не возместило вред в добровольном порядке, ведомство обратилось в суд. Требования Росприроднадзора удовлетворили.

Мария Хоперская