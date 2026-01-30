Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области пригородными поездами СКЖД воспользовались 9,7 млн человек

В январе-декабре 2025 года на пригородных направлениях в границах Северо-Кавказской железной дороги перевезено порядка 41 млн пассажиров, 9,7 млн из них из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего пассажиров — 54% отправлено в границах Краснодарского края. На втором месте оказалась Ростовская область — 9,7 млн пассажиров, на третьем — Ставропольский край — 6,5 млн человек..

Наименьшее число пассажиров пришлось на Дагестан, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

Наталья Белоштейн

