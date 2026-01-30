На Кубани уровень киберпреступности снизился на 20% в 2025 году

По итогам 2025 года уровень киберпреступности в Краснодарском крае снизился на 20%. Это на 7 тыс. преступлений меньше, чем в 2024 году, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замначальника отдела Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по региону Ивана Смирнова.

По его словам, всего в прошлом году было совершено 26 тыс. киберпреступлений на территории Краснодарского края. Снижения показателей добились благодаря профилактическим мероприятиям.

Он также отметил, что совокупный ущерб от подобных преступлений снизился на 1 млрд руб. благодаря реализации совместных профилактических мер с финансовыми институтами. При этом ежедневно фиксируется около 5 тыс. потерпевших с финансовыми потерями от 500 руб. до нескольких миллионов.

Мошенники используют схемы с сим-боксами и представляются сотрудниками государственных структур. Особое внимание правоохранительные органы уделяют случаям вовлечения несовершеннолетних в финансирование терроризма с помощью указанных методов. По словам Ивана Смирнова, преступность среди подростков обусловлена в том числе их правовой неосведомленностью.

Алина Зорина