В трех донских районах на местах боев проведут масштабные раскопки

В этом году поисковики проведут раскопки на местах исторических боев в трех районах Ростовской области. Речь идет о Миус-фронте, Еланском плацдарме и местах начала Сталинградской битвы. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на руководителя отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Владимира Щербанова.

Первое место находится в Куйбышевском районе, где специалисты будут искать захоронения в районе реки Миус. Еще две масштабных раскопки пройдут в Шолоховском районе и Боковском районах. Здесь специалисты продолжат исследования Еланского плацдарма и места начала Сталинградской битвы.

Мария Хоперская