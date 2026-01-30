Предприниматель из Керчи ответит в суде за отравление 27 человек

Следственный комитет завершил расследование дела против 30-летнего предпринимателя из Керчи, который обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Следственный отдел по городу Керчь установил, что индивидуальный предприниматель нарушил санитарные нормы при организации питания в интернет-кафе по доставке еды. Мужчина допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра.

Нарушение технологического процесса и отсутствие мер безопасности при работе с продуктами питания привело к распространению острой кишечной инфекции. В результате пострадали 27 человек, среди которых 13 несовершеннолетних.

В ходе следствия были приняты меры по устранению нарушений санитарного и трудового законодательства.

Расследование завершено, собрана достаточная доказательная база. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Алина Зорина