На Дону еще пять домов получили статусы объектов культурного наследия

Пять исторических зданий и архитектурных объектов в Ростове-на-Дону и Таганроге включили в перечень памятников культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по комитета по охране ОКН в Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области

Перечень пополнили доходный дом П.А. Ященко на улице Серафимовича, 77, и в переулке Семашко, а также жилой дом А.К. Михайлова на Социалистической улице, 17, в Ростове-на-Дону.

В Таганроге статус получили три объекта: дом Я. Сабсовича на пересечении Красного переулка, 53, и улицы Карла Либкнехта, который с 1890-х годов принадлежал «Таганрогскому обществу призрения неимущих», домовладение В.П. Корсака в переулке Антона Глушко, 29, и Градоначальнический спуск между улицами Шмидта и Портовой.

Уточняется, что дома обладают признаками памятников культурного наследия и теперь подлежат государственной охране. Согласно действующему законодательству, статус объекта культурного наследия (ОКН) означает, что объект должен быть сохранен в том виде, в котором он был внесен в перечень.

Константин Соловьев