На Кубани объем закупок по 223-ФЗ у госкомпаний вырос на 40% в конце 2025 года

В четвертом квартале 2025 года объем закупок государственных компаний и корпораций в Краснодарском крае по закону 223-ФЗ вырос на 40%, сообщает БФМ Краснодар со ссылкой на данные РТС-тендер. Сумма заключенных договоров достигла 32 млрд руб.

За октябрь—декабрь проведено 8,3 тыс. процедур с начальной ценой свыше 47 млрд руб., экономия составила 1,4 млрд. Более половины тендеров — 5,7 тыс. — были ориентированы на малый и средний бизнес, получивший контракты на 12,3 млрд руб.

Основные направления закупок включали продукцию обрабатывающих производств (9,7 млрд руб.), строительство (6,1 млрд) и услуги по утилизации отходов (4,4 млрд). По оценке аналитиков, общий годовой объем закупок по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ в регионе превысил 425 млрд руб.

Вячеслав Рыжков