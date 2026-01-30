В Ярославле жена участника СВО отсудила свыше 60 тысяч рублей у юриста

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокурора, защищавшего интересы супруги участника СВО, и решил взыскать с юриста средства за ненадлежащее оказание юридических услуг. Об этом сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве рассказали, что 35-летняя женщина обратилась к юристу за консультацией по факту мошенничества, совершенного в отношении нее в связи с признанием супруга-участника СВО без вести пропавшим. Стороны договорились о подготовке обращений в органы и заключили договор стоимостью 52 тыс. руб.

«Юристом подготовлены обращения, не имеющие смысла с точки зрения поставленных женщиной вопросов, а заключенный договор не нес потребительской ценности. Кроме того, на момент направления юристом обращения в прокуратуру города Ярославля указанный орган был упразднен»,— сообщили в прокуратуре.

Выясненные обстоятельства послужили для прокуратуры поводом для подачи иска о расторжении договора между сторонами, возврате жене участника СВО денег и взыскании компенсации морального вреда. Требования суд удовлетворил в полном объеме: 52 тыс. руб. юрист должен вернуть по договору, 10 тыс. руб. — оплатить в качестве компенсации, 31 тыс. руб. — штраф.

Алла Чижова