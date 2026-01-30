Тарифы грузоперевозок в Ростовской области выросли на 15-20% в 2026 году

Стоимость автомобильных грузоперевозок в южных регионах России по итогам 12 месяцев увеличилась на 15-20%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на биржу Ati.su.

По информации аналитиков, наибольшим спросом пользовались перевозки по Краснодарскому краю и Ростовской области, а также между этими субъектами. Максимальный рост цен зафиксирован на маршруте Краснодар-Волгоград — на 30,8%, в обратном направлении — на 25,5%. Скромнее выросли тарифы на линии Ростов-на-Дону — Краснодар: на 9,5% в одну сторону и на 17% в другую.

«Тарифы на перевозки из южных субъектов в остальные регионы РФ подскочили на 36% за год, а в обратном направлении — на 7%. Количество заявок на доставку грузов на юге и в СКФО выросло примерно на треть. Максимальный рост пришелся на четвертый квартал — 77% к аналогичному периоду предыдущего года»,— поясняют в сообщении.

Схожая динамика наблюдалась в перевозках с юга в другие регионы страны. В первом квартале рост заявок составил 17%, к середине года ускорился, а в четвертом квартале достиг 65%. За весь 2025 год количество заявок увеличилось на 38%.

В сфере международных автоперевозок спрос на экспорт из южных регионов вырос на 31%, на импорт — на 23%. При этом на зарубежных направлениях спрос оставался стабильным весь год без резкого роста в последнем квартале.

Валентина Любашенко