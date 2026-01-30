RT.DataLake получил сертификат ФСТЭК четвертого уровня

Компания TData, российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных, входящая в состав коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», получила сертификат соответствия ФСТЭК России для продукта RT.DataLake четвертого уровня доверия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

RT.DataLake – это корпоративное озеро данных, предназначенное для работы с информацией любых объемов. Решение отвечает высоким показателям надежности, доступности и оптимальной стоимости хранения. RT.DataLake поддерживает актуальные и стабильные версии компонентов, что снижает риски несовместимости при эксплуатации. Продукт позволяет гибко настраивать состав сборки без остановки системы. Управление решением осуществляется через интерфейc RT.ClusterManager — собственного продукта TData, который обеспечивает автоматическую установку кластера, мониторинг состояния компонентов и масштабирование под задачи бизнеса, а также включает функции безопасности: ролевую модель, керберизацию, SSL и аудит. RT.DataLake разрабатывается на базе открытых проектов Apache и имеет короткий цикл обновления за счет автоматизации сборки и тестирования. Пользователям доступны поддержка и документация на русском языке. Продукт можно развернуть как в собственной инфраструктуре, так и в облаке дата-центров «Ростелекома» и его партнеров. RT.DataLake включен в реестр отечественного ПО (запись №10729 от 22.06.2021) и поддерживает одновременную работу нескольких версий Spark в одном кластере.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК относится к числу самых высоких. Он подтверждает возможность применения RT.DataLake в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, государственных информационных системах первого класса защищенности и других системах с повышенными требованиями к безопасности.

Станислав Лазуков, генеральный директор компании TData:

«Сертификация RT.DataLake – важный шаг для компании и наших заказчиков. Мы подтверждаем, что наше решение соответствует строгим требованиям ФСТЭК и готово к использованию в критически важных системах. Для нас это результат системной работы над надежностью, безопасностью и качеством продукта».

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А https://www.company.rt.ru/. Компания TData входит в состав ИТ-кластера «Ростелекома»